Roma ve Fiorentina'da Maurizio Sarri sesleri
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Serie A'da sezona istediği başlangıcı yapamayan Roma ve Fiorentina'nın Maurizio Sarri'yi gündemine aldığı konuşuluyor.
La Gazzette dello Sport'un haberine göre her iki kulüp de teknik direktör değişimi kararı alması halinde öncelikli hedefini Sarri olarak belirledi.
Haberde iki kulüp yönetiminin de Sarri ile anlaşabilmelerinin önündeki engel olarak deneyimli teknik adamın son olarak çalıştırdığı Juventus'tan aldığı yıllık 5.5 milyon euro'luk ücret gösterildi.