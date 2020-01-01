Roma ve Fiorentina'da Maurizio Sarri sesleri

İtalyan medyasına göre Maurizio Sarri bu sezon tekrar Serie A'da çalışmaya başlayabilir...

'da sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 'nın Maurizio Sarri'yi gündemine aldığı konuşuluyor.

La Gazzette dello Sport'un haberine göre her iki kulüp de teknik direktör değişimi kararı alması halinde öncelikli hedefini Sarri olarak belirledi.

Haberde iki kulüp yönetiminin de Sarri ile anlaşabilmelerinin önündeki engel olarak deneyimli teknik adamın son olarak çalıştırdığı 'tan aldığı yıllık 5.5 milyon euro'luk ücret gösterildi.