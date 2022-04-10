Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, asistanlarından birinin takımla alay etmesi üzerine Salernitana'dan özür diledi.

Roma, pazar günü Salernitana'yı 2-1 yenerek konuk ettikleri rakiplerini Serie A'nın dibinde bıraktı.

Salernitana, ligdeki 30 maçından sadece 16 puan aldı ve ligde sadece sekiz maç kaldı ve güvenli bölgenin 9 puan dışında kaldı.

Portekizli menajer, rakiplerinin küme düşeceklerini söyleyen yardımcısı adına rakip takımdan kendilerini affetmelerini istedi.

Medeni insanlar olduklarını vurgulayan Mourinho, kimsenin dışarıda birbirlerine yumruk atmak için beklemeyeceğinin de altını çizdi.

Ne söylendi?

Mourinho maçtan sonra, ekibinden birisinin rakipleri Salernitana’nın yakında küme düşeceğini söylediğini itiraf etti.

"Doğruyu söylüyorum, bazı kulüpler veya polisler gibi yalancı değiliz.

“Yedek kulübemden birisi Salernitana ekibine Serie B'ye gideceklerini söyledi.

“Bunu söyleyen delikanlı için özür dilemeye gittim.

"Biz medeni insanlarız, sahada olanlar sahada kalır.

“45 dakika sonra kimse birinin suratına yumruk atmak için dışarıda beklemez.”

Ne oldu?

Serie A karşılaşması sırasında taç çizgisinde bir an yaşanırken Salernitana teknik direktörü Davide Nicola’nın, Roma'nın asistanı Salvatore Foti ile bir tartışması oldu.

Bu, Romalıların bu hafta içinde yer aldığı ikinci tartışmaydı.

Bodo/Glimt'e karşı Avrupa Konferans Ligi maçında 2-1 galibiyetlerinin ardından kaptan Lorenzo Pellegrini, Norveç takımının teknik direktörü Kjetil Knutsen'in Roma'nın kaleci antrenörü Nuno Gomes'e saldırdığını söylemişti.

Pellegrini maçtan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gerçekten tatsız bir şey oldu. Knutsen, ekibimizden birisine bir şeyler söylemeye başladı ve ardından saldırdı.”

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