Sadio Mane, Premier Lig tarihinde zirvede olan bir takıma karşı doğum gününde gol atan ikinci oyuncu oldu.

Pazar günü 30 yaşına giren Senegalli futbolcu, Liverpool'un deplasmanda lig lideri Manchester City ile 2-2 berabere kaldığı maçın golcüleri arasında yer aldı.

Kırmızıların, ilk 11'inde bu sezonki 28. maçına çıkan Senegalli yıldız, ikinci yarıda attığı golle takımının Etihad Stadyumu'ndan beraberlikle ayrılmasına yardımcı oldu.

Maçta neler yaşandı?

Çok çekişmeli bir fikstürde, Belçikalı oyuncu Kevin De Bruyne, Bernardo Silva'nın elde ettiği penaltıyla daha beşinci dakikada Pep Guardiola'nın takımını öne geçirdi.

Diogo Jota'nın, Trent Alexander-Arnold'un asistiyle mücadeleye beraberliği getirmesi sadece 8 dakika sürdü.

Gollü ilk yarıda Gabriel Jesus 36. dakikada kaleci Alisson'u mağlup ederek ev sahibi takımın devre arasına üstün girmesini sağladı.

Oyun yeniden başladıktan sadece bir dakika sonra Mane, Mohamed Salah'ın pasıyla Liverpool’u bir kez daha beraberliğe taşıdı.

Bu çaba sayesinde, Premier Lig’de mükemmel bir performans ortaya koyan “Yılın Afrikalı Oyuncusu” eşsiz başarısıyla Manchester United'ın İngiliz golcüsü Wayne Rooney’e katılmayı başardı.

Rekorlarla dolu maç

Öte yandan, ikinci yarının sadece 46. saniyesinde gelen gol, 2019 yılının ocak ayından bu yana bir lig maçının ikinci yarısının ilk dakikasında, Liverpool adına Mohamed Salah’ın Crystal Palace’a karşı kaydettiği golden sonra bir ilkti.

İlginç bir şekilde City, 2004 yılının kasım ayından beri Norwich City'ye karşı attığı golün ardından bir Premier Lig maçının 46. dakikada ilk kez gol yedi.

Etkileyici şovuna rağmen Mane, maçın bitmesine altı dakika kala yerini Roberto Firmino'ya bıraktı.

Gineli Naby Keita, 78. dakikada Jordan Henderson'un yerine oyuna dahil olurken Malili İbrahima Konate kullanılmayan bir yedekti.

2-2’lik sonucun ardından, Liverpool ve Manchester City arasında sadece 1 puan fark bulunuyor.

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