Liverpool'un yıldızı Salah, FA Cup finalinde Chelsea karşısında sakatlanarak kenara geldi: Şampiyonlar Ligi finalinde oynayabilecek mi?

Liverpool, FA Cup finalinde Mohamed Salah'ın sakatlanarak kenara gelmesiyle ağır bir yara aldı.

Mısırlı yıldız, Cumartesi günü Chelsea ile Wembley'deki maçta yarım saat süre alırken kasık ağrısı şikayetiyle oyundan çıktı.

Klopp ve ekibi, hem City ile Premier Lig yarışında hem de Şampiyonlar Ligi finali öncesi Salah'ın sakatlığınnın ciddi olmamasını umuyor.

Salah'a ne oldu?

Wembley'deki final, ilk 30 dakikada Salah kenara gelirken 0-0 devam etti.

Yıldız forvet kasığından bir rahatsızlık yaşadı ve bir süre kendini denedi. Ancak oyuna devam edemedi.

Yerine Diogo Jota oyuna girdi. Liverpool şimdi oyuncunun sakatlığının boyutunu keşfetmek için gergin bir bekleyişle karşı karşıya.

Salah Şampiyonlar Ligi finalinde oynayabilecek mi?

Maçtan sonra konuşan Liverpool patronu Jurgen Klopp, Salah'ın bu sezon tekrar maçlarda yer alabilmesini umduğunu dile getirdi.

ITV'ye konuşan Klopp, "Mo geldi ve devam edebileceğini söyledi, ancak küçük bir şey hissetti" dedi.

"Umarım iyi olur!"

Liverpool için Salah'ın önemi

Salah, bu sezon Kırmızılar için muhteşem bir form yakalamış durumda ve tüm kulvarlarda 30 gol atarak dört kupanın peşinde koşmalarına öncülük ediyor.

FA Cup'ın yanı sıra Liverpool, 2021-22'de 2 kupa daha alabilir ve bu serüvene Salah öncülük ediyordu.

Jurgen Klopp'un ekibi, Premier Lig'de Wolverhampton ve Southampton ile karşılaşacak.

Bu arada 28 Mayıs'ta Paris'teki Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid mücadelesi onları bekliyor.

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