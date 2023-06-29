Serie A devi Roma'nın hocası olan Mourinho, ceza almaktan bir türlü kurtulamıyor.

NE OLDU? Ateşli Portekizli menajer, başka bir hakem olayı yüzünden cezalandırıldı. Daniele Chiffi, 3 Mayıs'ta Monza ile 1-1 berabere kalırken Roma'nın hocasının gazabına uğrayan yetkiliydi.

Mourinho, o maç sırasında kendini korumak için mikrofon taktığını, ancak yine de çare olamadığını açıkladı.

NE DEDİLER?: Mourinho, Ciffi için şunları söyledi: “Ben aptal değilim, biliyorsun. Bugün maça mikrofonla gittim. Her şeyi kaydettim.

"Soyunma odasından çıktığım andan döndüğüm ana kadar kendimi korudum. Sonlara doğru 20-30 dakika sonra [konuşmayı] bıraktım, çünkü bana her şey için kırmızı kart vereceğini biliyordum.

"Ona fırsat vermedim, hayır, bu kadar yeter dedim. Korkunç biri, kimseyle insani bir bağı yok, empati kurmuyor, 96. dakikada yorulduğu için kayan bir oyuncuya kırmızı kart veriyor.”

BÜYÜK RESİM: Mourinho, kendisine 50.000 € para cezası verilirken ve kulübü de benzer bir mali cezaya çarptırılırken gelecek sezonun başında Roma'nın sezon açılışında yedek kulübesinde olamayacak.

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SIRADA NE VAR? Mourinho, 2022-23 sezonunda üç kırmızı kart gördükten sonra bir hafta içinde iki kez cezalandırıldı.

Ve UEFA, Premier Lig hakemi Anthony Taylor'a karşı küfür ettiği gerekçesiyle onu dört Avrupa Ligi maçından men etti.

Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla'ya kaybettikten sonra epey sinirli görünüyordu.