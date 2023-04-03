Portekizli hoca, geçmişte büyük başarılar yaşadığı eski takımının radarına girebilir.

NE OLDU? Graham Potter'ın Chelsea'den ayrılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Mourinho'ya geleceği soruldu.

Portekizli patron, Stamford Bridge'e potansiyel bir transferle bağlantılı olan birkaç menajerden biri konumunda bulunuyor ve Roma'daki sözleşmesinin son yılına giriyor.

Bu nedenle tecrübeli menajerin ismi, Premier Lig'de tarih yazdığı eski kulübüyle anılıyor.

NE SÖYLEDİLER: Mourinho, "Arkadaşlarımla veya gazetecilerle geleceğim hakkında konuşmuyorum" diyerek bu soruya net bir cevap vermekten kaçındı ve ekledi:

"CEO'muz Berardi birkaç ay önce kalacağımı söyledi, ancak bu onun olayları yorumlama şekline giriyor.

"Aynı şekilde gazeteci Ivan Zazzaroni için de bu söylediğim geçerli. Sözleşme açısından bir yılım daha kaldı, ancak bazen sözleşmeler çok önemli değil."

BÜYÜK RESİM: Roma, Mourinho yönetiminde iyi bir sezon geçiriyor. Takım, Serie A'da ilk dörde girmek için mücadele ediyor ve Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Mourinho'nun bir sezon daha Roma'da kalacağı bildirildi, ancak Chelsea tekrar Portekizli hocayı isterse işler karışabilir.

Mourinho, daha önce Maviler ile üç Premier Lig şampiyonluğu, FA Kupası ve üç Lig Kupası kazanmayı başardı.

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BİLİYOR MUSUN? Chelsea, Graham Potter'ın Premier Lig'de kötü bir performans göstermesinin ardından görevine son verdi.

MOURINHO İÇİN SIRADA NE VAR? Tecrübeli menajer, Roma'nın Serie A'da Torino'yla oynayacağı maçta, yedek kulübesindeki yerini alacak.