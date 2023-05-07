Lyon altyapısından yetişen yıldız oyuncu yeni sezonda büyük bir olasılıkla Jose Mourinho için oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale yükselen Roma’da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başladı. İtalyan basınından Sky Sports’ta yer alan haberde Jose Mourinho’nun takımının Lyon’un başarılı orta saha oyuncusu Houssem Aouar ile anlaşmaya vardığı ifade edildi. Aouar’ın sezon sonunda kontratının bitmesinin ardından Roma’ya bedelsiz bir şekilde katılacağı belirtildi.

Cezayirli orta saha oyuncusu 2017’de A takıma yükseldiği Lyon’da zamanla istikrarsız bir oyuncuya dönüşürken, sakatlıklar nedeniyle takımına yaptığı katkı sekteye uğramıştı.

Kontratını uzatmayacak

Bu sezon 14 Ligde 1 karşılaşmasında 484 dakika sahada kalan Aouar, geçen sezon forma şansı bulduğu 36 lig maçında altı kez gol sevinci yaşarken, takım arkadaşlarına da dört gol pası vermişti.

Lyon ile sezon sonunda bitecek kontratını uzatmama kararı alan yıldız oyuncunun yeni sezonda Serie A’da forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde resmen duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Arsenal ve Manchester United’ın da transfer listesinde yer alan Aouar, yüksek top tekniğiyle dikkat çeken bir oyuncu olarak öne çıkıyor.