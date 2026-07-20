Roma, Rafik Belgali transferi için Inter ile rekabet ediyor

Roma ve Inter Milan, takımı Hellas Verona’nın İkinci Lig’e düşmesinin ardından Cezayirli milli oyuncu Rafik Belghali’yi İtalya Lig’inde tutmaya çalışıyor.

Geçen ay 24 yaşına giren Cezayirli sağ bek, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenen Dünya Kupası’nda milli takımında sergilediği iyi performansla büyük beğeni topladı.

Oyuncu, sadece bir yıl önce Hellas Verona'ya transfer olmuştu. Kulüp, Belçika'nın KV Mechelen kulübünden gelen oyuncuyu kadrosuna katmak için yaklaşık iki milyon euro ödemişti.

Belgali, İtalyan liginde takımla çıktığı 26 maçta iki gol attı, ancak takımının ikinci lige düşmesini engelleyemedi.

Belgali, 2026 yılının Ocak ve Mart ayları arasında tekrarlayan ayak bileği sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kaldı ve takım kadrosunda yer alamadı.

Fransız "Foot Mercato" ağı, Roma yönetiminin Belgali'yi sağ bek pozisyonu için ana seçenek ve en büyük öncelik olarak gördüğünü doğruladı; özellikle de Juventus'un Giallorossi'den savunma oyuncusu Zeki Çelik'i kadrosuna katmasının ardından.

Cezayirli yıldız, ayrıca Inter Milan'ın Hollandalı Denzel Dumfries'in yerini alacak adaylar için hazırladığı uzun listeye de dahil oldu; bu gelişme, Nerazzurri yönetiminin Marco Balestra ve Anan Khalaili transferlerini sonuçlandıramamasının ardından geldi.

Daha önceki haberlerde, oyuncunun adı başta Fiorentina ve Bologna olmak üzere diğer İtalyan kulüplerinin de açık ilgisiyle anılmıştı.

Belgali’nin transferi için istenen bedel yaklaşık 15 milyon avro olup, Roma’nın resmi bir teklifte bulunması durumunda bu transfer, kesin satın alma opsiyonu içeren bir kiralama şeklinde gerçekleşecektir.