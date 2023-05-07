Roma patronu Jose Mourinho, Beşiktaş'ın yıldızını rekor ücretle transfer edecek

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, orta saha transferi için Süper Lig'de çıkış yakalayan Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

Mourinho, Gedson Fernandes'i istiyor

Sezon sonunda teklif götürecek

Bonservis rekoru gelebilir

NE OLDU? Sabah'ın haberine göre, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes'i istiyor. Roma, 24 yaşındaki orta saha için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalabilir.

DAHA FAZLASI: Geçtiğimiz günlerde NTV'ye konuşan Ceyhun Kazancı, Gedson Fernandes ile ilgili en az 20 milyon euro bonservis geliri beklediklerini dile getirmişti. Gedson Fernandes transferinin bu rakamın üzerinde gerçekleşmesi durumunda kulüp tarihinin rekoru da kırılabilir.

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş'ta en yüksek bedelli transfer satış rekorunu 22,5 milyon euro ile Cenk Tosun elinde bulunduruyor.