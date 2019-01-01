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Roma, Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor

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AA
Roma'nın bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performansla gözden düşen Oğuzhan Özyakup'u kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta taraftarların eleştirdiği isimlerden olan Oğuzhan Özyakup için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Il Messaggero' da yer alan habere göre; Roma, Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir kez daha transfer listesine aldı. Roma Futbol Direktörü Monchi, sezon başında da Oğuzhan ile ilgilenmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Roma'nın Oğuzhan'a alternatif olarak ise West Ham United forması giyen Pedro Obiang'ı düşündüğü iddia edildi.

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Beşiktaş ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuzhan, bu sezon Süper Ligde 13 maça çıkarken 1 gol ve 3 asist kaydetti.

 

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