NE OLDU? Jose Mourinho ve Roma taraftarları, hafta sonu Dybala'nın penaltıyı atarak Lecce'ye karşı liderliği - ve nihayetinde galibiyeti - getirmesiyle coşkudan çılgına döndü.

28 yaşındaki oyuncu, hiçbir hata yapmadı, ancak golü kutladığı sırada bile çok dikkatli davrandığı açıktı.

Arjantinli yıldız, kendisini arkadaşlarından bile sakınıyordu.

BÜYÜK RESİM: Bu sezon sekiz Serie A maçında beş gol ve iki asistlik performansı göz önüne alındığında, Stadio Olimpico'daki taraftarlar onun için fazlasıyla endişeli...

Mourinho, gözbebeği olan Dybala'nın yeni yıla kadar takıma dönmesinin zor olabilceğini vurguladı.

DAHA FAZLASI: Şişliğin inmesinden sonra Roma, Dybala üzerinde taramalar yaptı ve sol rektus femoriste (kuadrisep kaslarından biri) bir sakatlık olduğunu ortaya çıkardı.

İtalyan devi, dört ila altı hafta arasında bir süre sahalardan uzak kalacağını doğruladı.

En iyi senaryoda, Dünya Kupası'ndan önceki son maçta Roma derbisine dönebilir.

Ancak en kötü senaryoda, turnuvadaki ilk maç olan 22 Kasım Salı günü Arjantin'in Dünya Kupası kadrosundaki yerini kaçırabilir.

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