Barcelona teknik direktörü Xavi'den genç yıldızına övgüler: "Pedri, Iniesta'yı hatırlatıyor"

Barcelona patronu Xavi, ona eski takım arkadaşı ve Barca efsanesi Andres Iniesta'yı hatırlattığını söyleyerek genç Pedri'ye övgüler yağdırdı.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Barca Athletic Club'ı 4-0 geride bırakırken bir kez daha parladı.

Galibiyet, Barcelona'nın Atletico Madrid'in önünde ilk dörde geri dönmesini sağladı.

Xavi ne söyledi?

Maçtan sonra konuşan Xavi, özel övgü için Pedri'yi seçti ve Barcelona efsanesi Iniesta'yı örnek gösterdi.

Eski İspanyol orta saha oyuncusu, Xavi ile birlikte olan Katalan devine 30 büyük kupa kazandırdı ve kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak tarihe geçti.

Xavi, "Oyunu böyle anlıyor, iki ceza sahası arasında nasıl gidiyor, forvetlerin arkasına nasıl geçiyor, bakın. Bana Andres Iniesta'yı hatırlatıyor" dedi.

"O harika. Ben böyle yetenek görmedim” dedi.

Barcelona'nın formu

Pierre-Emerick Aubamayang ilk üç maçta beşinci golünü atarken Barcelona için neredeyse mükemmel bir akşamdı.

İkinci yarı tamamen yedeklerle geçti, yedek kulübesinden çıkan üç oyuncu üç golü buldu.

İlk olarak, Ousmane Dembele dokuz ay sonra La Liga'daki ilk golünü attı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Fransız forvet, daha sonra asistlerle yıldızlaştı.

Xavi, "Bunu bekliyordum çünkü takım gittikçe daha iyiye gidiyor, çok çok iyi antrenman yapıyorlar" dedi.

"Rakibimiz mükemmel bir takım. Ciddi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Duygu seviyesi de iyi ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Çok mutluyum.

Aubameyang, Adama [Traore] gibi golleri olan oyuncular da katıldı. Dembele'yi geri aldık. Memphis sakatlıktan dönüyor ve goller atıyor. Luuk geri dönüyor ve gol atıyor. Athletic'e karşı dört gol atmak hiç de kolay değil."

"Sıralamada tırmanmamız gerekiyor. Hâlâ dördüncüyüz ve üçüncü olmamız gerekiyor. Elche maçına hazırlanmak için sakin bir haftamız var."

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