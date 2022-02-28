Batshuayi'nin son dönem gol performansı göz dolduruyor: 11 maç 7 gol

Sezonun ilk yarısında gol yollarında problem yaşayan Beşiktaş'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, son dönemde attığı gollerle dikkat çekiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 galip tamamlamıştı. Maçta Beşiktaş adına birisi penaltıdan olmak üzere 2 golü Batshuayi attı ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

Batshuayi'nin performansı

Sezon başında Premier Lig ekibi Chelsea'den kiralanan Belçikalı forvet, ligin ilk bölümünde kaçırdığı gollerle dikkat çekti.

Ancak Belçikalı futbolcu son haftalarda Önder Karaveli'nin de güenmesiyle kendini buldu.

Bu sezon 22 maça çıkan yıldız forvet 11 gol atarken kariyerinin de en golcü sezonlarında birini yaşıyor.

Opta'nın istatistiklerine göre Michy Batshuayi, 2015-2016 sezonunun ardında ilk kez 10 gol barajını aştı. Daha önce Marsilya formasıyla 17 gole ulaşan golcü futbolcu, sezonun geri kalan bölümünde 6 gol atması halinde kariyer sezonunu yaşamış olacak.

10 - Bu sezon Süper Lig'deki 10'uncu golünü atan Michy Batshuayi, 2015/16'dan bu yana (Marsilya formasıyla 17 gol) ilk kez çift haneli gol sayısına ulaştı. Tabela. pic.twitter.com/Mdp0SCeY90 — OptaCan (@OptaCan) February 26, 2022

Önder Karaveli ne söyledi?

Önder Karaveli ile çıktığı 11 karşılaşmada 7 gole imza atan Batshuayi, hocasının duyduğu güveni boşa çıkarmıyor.

"Sadece gol pozisyonlarını değerlendiremediği için her şeyi silmeyi doğru bulmuyorum. Değerli oyuncu. Bu takımın içinde sezon sonuna kadar santrfor pozisyondaki oyuncu olarak devam edecek."

Aboubakar'ın Beşiktaş performansı

Batshuayi'nin son dönemde gösterdiği performansın ardından akıllara Aboubakar'ın geçen dönem istatistikleri geldi.

Kamerunlı forvet, Beşiktaş'ın şampiyon tamamladığı sezonda özellikle ilk devrede Larin ile birlikte öne çıkmıştı.

Aboubakar, 2020-2021 sezonunda toplam 26 lig maçına çıkarken 15 gol 5 asist ile takımının öne çıkan oyuncusu olmuştu.

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