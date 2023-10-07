Serie A ekibi Roma'nın teknik direktörü Mourinho için tehlike çanları çalıyor.

NE OLDU? Corriere dello Sport'taki kaynaklar, Roma'nın Serie A'ya kötü başlamasının ardından Pazar günü Mourinho'nun işinin tehlikeye girebileceğini doğruladı.

Giallorossi, tıpkı Verona ve Cenova karşısında olduğu gibi Cagliari'ye de mağlup olursa, Portekizli teknik direktör görevden alınabilir.

BÜYÜK RESİM: Empoli'yi 7-0 mağlup etmek ve Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında başarılı bir performans sergilemek, Roma yönetiminin korkularını hafifletmek için yeterli olmadı.

Haberin devamı aşağıda

Eğer bu kararı verirlerse ve Pazar günkü maçın ardından Mourinho'yu görevden alırlarsa, 60 yaşındaki menajer kariyerinde beşinci kez kendisini kapının önünde bulacak.

Mourinho, Nisan 2021'de Tottenham'dan ayrılırken onu kovan son kişi başkan Daniel Levy'di.

İKİ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Dybala Lukaku Genoa Roma 2023 2024

MOURINHO İÇİN SIRADA NE VAR? Pazar günü Cagliari karşısında deplasmanda üç puan alarak rahat bir nefes almak isteyecek. Mourinho, eğer bu idealini gerçekleştirirse Roma, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alacak.