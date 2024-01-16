Roma, Jose Mourinho'yu kovdu! Fatura, Portekizli teknik direktöre kesildi

Roma'da kötü gidişatın faturası Jose Mourinho'ya kesildi ve İtalyan ekibi, Portekizli çalıştırıcıyla yolların ayrıldığını açıkladı.

Roma, Milan'a 3-1 yenilmişti

Serie A'da 9. sıraya gerilediler

Mourinho görevden alındı

NE OLDU? Geçtiğimiz Pazar günü Milan'a 3-1 mağlup olan Roma, bu sezon 20 Serie A maçında yedinci yenilgisini almıştı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, lig tablosunda 9. sıraya gerilerken kötü gidişatın faturası Portekizli teknik direktöre kesildi.

NE SÖYLENDİ? Roma'dan yapılan ayrılık açıklamasında şunlar söylendi: "Jose'ye, Roma'ya gelişinden bu yana gösterdiği tutku ve bağlılık için hepimiz adına teşekkür ediyoruz. Onun yönetimiyle ilgili her zaman harika anılarımız olacak ancak kulübün çıkarları açısından acil değişimin gerekli olduğuna inanıyoruz. Jose ve ekibine gelecek için en iyisini diliyoruz."

BÜYÜK RESİM: Mourinho, Mayıs 2021'de Roma tarihindeki 60. teknik direktör olarak açıklanmıştı. Portekizli teknik adam, sarı kırmızılı takımın 25 Mayıs 2022'de Tiran'da Konferans Ligi'ni kazanmasına ve geçen sezon Budapeşte'de Avrupa Ligi finaline çıkmasına liderlik etmişti.

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SIRADA NE VAR? Roma takımın başına geçecek yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanacağını da duyurdu.