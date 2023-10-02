Roma Jose Mourinho ile yollar ayrılırsa, Antonio Conte'ye yönelecek

Frosinone karşısında kritik bir galibiyet alan Roma'da Jose Mourinho'nun koltuğu sallanıyor.

Serie A’da sezona kötü bir başlangıç yapan Roma’da Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun sezon sonunda kontratının sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılması beklenirken, alternatif arayışları da başladı. İtalyan basınından Sport Mediaset’te yer alan habere göre başkent ekibi Mourinho sonrasındaki süreç için Antonio Conte’yi düşünüyor.

Conte öne çıktı

Roma ile Konferans Ligi’nde şampiyonluk yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi’ni finalde Sevilla’ya kaybeden Mourinho’nun sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, gündeme gelen ilk isim Tottenham ile yolları ayırmasının ardından hiçbir takımda görev yapmayan İtalyan teknik direktör Conte oldu.

Daha önce Juventus, Inter ve İtalya Milli Takımı’nda görev yapan Conte, Chelsea ile de bir Premier Lig şampiyonluğu elde etmişti. Hem Juventus ile hem de Inter ile Serie A’yı kazanma başarısı gösteren Conte’nin yıllık net maaşının 7-8 milyon euro olacağı tahmin ediliyor. Roma yönetiminin bu bedeli şu an için karşılaşması oldukça zor görünse de yaşanacak gelişmeler şimdiden merakla bekleniyor.