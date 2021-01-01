Julian Nagelsmann'a Serie A'dan talip var

İtalya Serie A'da 6. sırada yer alan Roma, Paulo Fonseca'nın yerine Julian Nagelsmann'ı takımın başına getirebilir.

Roma gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalamazsa Paulo Fonseco ile yollarını ayırabilir. İtalyan ekibinin sahibi Friedkin ailesi, Genel Menajer Thiago Pinto ve Danışman Charles Gould yeni teknik direktör adayları üzerinde çalışıyor.

La Repubblica'da yer alan habere göre; Fonseca'nın görevine son verilmesi halinde yerine düşünülen isim Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann. 2019'da Leipzig'in başına geçen Alman çalıştırıcının 2023 yılına kadar sözleşmesi var.

Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan tek İtalyan takım olmasına rağmen Fonseca'nın koltuğu sallanıyor.

Roma bu sezon ne yaptı?

27 haftası geride kalan İtalya Serie A'da Roma, 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 6. sırada yer alıyor. Roma ile lider Inter arasında 15 puan fark var.

Avrupa Ligi'nde ise grup aşamasının ardından Braga'yı eleyen Roma, son 16 turunda da Shakhtar Donetsk'e karşı üstünlük sağladı. Fonseca'nın öürencileri çeyrek finalde Ajax ile karşılaşacak.

Nagelsmann ve Leipzig'in performansı

Julian Nageslmann yönetimindeki Leipzig bu sezon Bundesliga'da 26 maçta, 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 57 puan toplayan Leipzig bir maçı eksik Bayern Münih'in bir puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'ndan averajla ikinci olarak çıkan 33 yaşındaki çalıştırıcının takımı son 16 turunda Liverpool'a elenerek Devler Ligi'ne veda etti.