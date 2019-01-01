Roma, Fenerbahçe'nin Juan Jesus teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Juan Jesus için yaptığı kiralama teklifi reddedildi.

Eljif Elmas'ın 'ye transfer olmasının ardından yeniden kadrosuna yapacağı takviyelere yönelen 'ye 'dan kötü haber geldi.

Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacı Juan Jesus için yaptığı kiralama teklifi reddedildi.

Oyuncusunu kiralamaya yanaşmayan Roma'nın 28 yaşındaki Jesus için 8 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Haberde ayrıca İtalyan ekibinin Jesus'u istediği bonservis bedeliyle elden çıkaramadığı takdirde yeniden kiralama tekliflerini dinlemeye başlayacağı ifade edildi.

Juan Jesus, 2012'de transfer olduğu 'de 142 karşılaşmada görev aldıktan sonra önce kiralık olarak, sonra da bonservisiyle birlikte Roma'ya gönderildi.

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1.85 metre boyundaki yıldız futbolcunun Roma ile sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.