Roma efsanesi Giannini'den kulüpten ayrılması gündemde olan Zaniola'ya: "Totti'yi dinlemedi"

Roma, Zaniolo için en az 60 milyon € istiyor ve Giannini'nin onun yerine kimin alınacağı konusunda net fikirleri var:

Roma efsanesi Giuseppe Giannini, Roma ve Nicolò Zaniolo'nun 22 yaşındaki oyuncunun 'Francesco Totti'yi dinlemediğini' öne sürerek yollarını ayırmayı kabul etmiş olabileceklerini kabul ediyor.

22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2024'te bitmesine rağmen yaz aylarında Stadio Olimpico'dan ayrılabilir. Gazzetta ve Corriere dello Sport, kulübün Zaniolo için gelen teklifleri dinleyeceğini bildirdi.

Roma, sözleşmesini uzatmak için acele etmiyor. Geçen hafta La Gazzetta'ya en iyi kulüplerin ilgisinden gurur duyduğunu söyleyen Zaniolo'nun tutumundan Roma memnun değil.

Ne söylendi?

Giannini, Il Corriere dello Sport'a verdiği demeçte, "Küçük bir takım olmayan Roma'da kalmak istiyorsa, [diğer kulüplerin] gösterdiği ilgiden memnun olduğunu söyleyebilirdi, ama aynı zamanda kalmak istediğini de söylerdi.

“Şimdi, sözleri farklı şekilde yorumlanabilir. Francesco Totti'nin birkaç gün önce onunla konuştuğunu ve ona Roma'daki kalışından en iyi şekilde nasıl yararlanabileceği konusunda tavsiyeler verdiğini hatırlıyorum. Belki de Zaniolo onu dinlemedi.

Eski Roma yıldızı, "Bana kalsaydı, onu takımın temel taşı yapardım," diye devam etti.

"Yaşına ve potansiyeline göre yatırım yapılabilecek bir yetenek. Roma'nın onun golüyle Konferans Ligi'ni kazandığını unutmayın, ancak içeride neler olduğunu bilmeden yargılamak kolay değil."

Öte yandan, oyuncunun çevresi, Zaniolo'ya Ocak ayında sözleşme uzatma sözü verildiğinde ısrar ediyor, ancak teklif hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Giannini, "Eğer bu doğruysa, kulüp onu tutmaya ikna olmadı demektir" dedi.

"Belki de herkes yolların ayrılması konusunda anlaşmıştır. Bu durumda herkesin yola devam etmeleri gerekir.”

Zaniolo yerine Dybala

Roma, Zaniolo için en az 60 milyon € istiyor ve Giannini'nin onun yerine kimin alınacağı konusunda net fikirleri var:

"Yaratıcılığı olan bir oyuncuyla anlaşırım. Paulo Dybala gibi biri, gerektiğinde Henrikh Mkhitaryan veya Lorenzo Pellegrini'nin yerini alabilir.”

Alvaro Morata'ya ne dersiniz sorusuna Giannini:

“Tammy Abraham ile ortak olmak için mükemmel olurdu. Zaten Dusan Vlahovic ile oynadı ve Abraham için boşluklar açabilir. Hâlâ 30 yaşında, bu yüzden iki ya da üç sezonu yüksek seviyede garanti ediyor.

“Abraham için doğru partneri bulmak kolay değil. Zlatan Ibrahimovic gibi değil, statik bir santrafor değil. Hücumda sürekli hareket ediyor. ”

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