Roma'dan Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'yı İtalyan basını böyle yazdı: "Nicolo Zaniolo artık üzgün değil"

Roma'daki kötü günlerinin ardından Galatasaray'a imza atan Nicolo Zaniolo ilk maçlarındaki performansıyla ülkesinin basınında dikkat çekti.

Zaniolo, Roma'da mental zorluklar yaşadı

Galatasaray'da iyi bir başlangıç yaptı

İtalyan basını onun için, "Artık üzgün değil" yazdı

NE OLDU? Roma'da zor günler geçiren Nicolo Zaniolo kısa bir süre önce Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılıların, Alanyaspor ve İstanbuspor ile oynadıkları hazırlık maçlarında 2 gol ve 1 asist yapan İtalyan oyuncu formuyla ülkesinin de dikkatini çekti.

NE SÖYLENDİ? Corriere dello Sport, Galatasaray'ın İstanbulspor'u 6-0 mağlup ettiği maçın ardından Nicolo Zaniolo için şunları yazdı: "Nicolo Zaniolo'nun yüzünde Roma'daki son döneminde yaşadığı üzüntü ve acıdan eser yoktu. Galatasaray ile geri döndü. 84'te gol attı, 88'de asist yaptı. Gol sevinci sırasında takım arkadaşları ona katıldı ve hemen kucaklaştılar. İtalyan forvet, Türkiye'de yaşanan depremin ardından Galatasaray ile şampiyonluk yarışında güven tazeliyor."

ROMA'DA NE OLMUŞTU? Roma'da sezonun ilk yarısında çıktığı 17 maçta 2 gol kaydedebilen Zaniolo eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Roma'nın 12 Ocak'ta Genoa ile oynadığı İtalya Kupası mücadelesinde tribünlerin ıslıklarına maruz kaldı. Napoli maçı öncesi tavırları sebebiyle kadro dışı bırakıldı.