Roma'da deprem devam ediyor: Souloukou, De Rossi’nin görevden alınmasının ardından Roma’dan ayrıldı

Roma CEO’su Lina Souloukou, Daniele De Rossi’nin beklenmedik şekilde görevden alınmasının ardından artan tepkiler nedeniyle istifa etti.

Serie A'da kötü günler geçiren Roma, CEO Lina Souloukou'nun istifasını açıkladı. Souloukou’nun istifası, Roma’nın kulüp ikonu Daniele De Rossi’nin görevden alınmasının yarattığı büyük tepkilerin ardından geldi.

Souloukou, De Rossi'nin ayrılığı sonrası taraftarların yoğun eleştirileri ve tehditleriyle karşı karşıya kaldı; bu süreçte güvenlik önlemleri almak zorunda kaldı.

Juric tercihi tatmin etmedi

De Rossi’nin beklenmedik ayrılığı, taraftarlar arasında büyük hayal kırıklığı yaratırken, kulüp Ivan Juric ile devam etme kararı aldı. Ancak Juric’in göreve getirilmesi, De Rossi’nin yerini doldurmak için yeterli görülmedi ve bu değişiklik taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.

Souloukou, daha önce Olympiacos'ta CEO olarak görev yapmış ve Roma'da bir yılı aşkın süredir görev yapıyordu. De Rossi'nin yerine Juric’in göreve başlaması sonrası Roma taraftarları, Stadio Olimpico’da ilk 30 dakika protesto kararı aldı ve tribünleri boş bıraktı.

Bu durum, takımın 17. sırada bulunduğu ve sezona kötü başladığı bir dönemde gerçekleşti.