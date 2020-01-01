Roma, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı: Cengiz var, Mert yok

Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile karşı karşıya gelecek olan İtalyan ekip, belirlediği kadroyu UEFA'ya gönderdi.

UEFA son 16 turunda ilk maçları oynanamayan iki eşleşmeden biri ile arasındaydı.

İki ekip 6 Ağustos Perşembe günü TSİ 19:55'te karşı karşıya gelecek ve kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

Bu karşılaşma öncesinde Roma, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı.

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İtalyan ekipte forma giyen Cengiz Ünder kadroda kendine yer bulurken, Mert Çetin kadronun dışında kaldı.

Roma'da Mert Çetin ile birlikte Javier Pastore ve Chris Smalling de kadroya dahil edilmedi.

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Bu isimlerin yerine Zaniolo, Bruno Peres ve Ibanez listedeki isimler arasında yer aldı.

Roma'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Bruno Peres, Bryan Cristante, Amadou Diawara, Edin Dzeko, Federico Fazio, Roger Ibanez, Nikola Kalinic, Justin Kluivert, Aleksandar Kolarov, Pau Lopez, Gianluca Mancini, Antonio Mirante, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Carles Perez, Diego Perotti, Davide Santon, Leonardo Spinazzola, Cengiz Ünder, Jordan Veretout, Gonzalo Villar, Nicolò Zaniolo

