Roma, Alexis Sanchez'i kiralamak istiyor

İtalyan ekibi Roma, Manchester United'da geleceği belirsiz olan Alexis Sanchez'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

formasıyla beklenen performansın çok altında kalan Alexis Sanchez önümüzdeki haftalarda takımdan ayrılabilir.

>> AVRUPA'DA BİTEN ÖNEMLİ TRANSFERLER <<

The Telegraph'ın haberine göre İtalyan ekibi , Manchester United'da bekleneni veremeyen Alexis Sanchez'i bir yıllığına kiralamak istiyor.

Belçikalı forveti Romelu Lukaku'yu transferin son gününde 'e gönderen Kırmızı Şeytanlar, 26 yaşındaki yıldızın yerine santrfor transferi yapmadı. Menajer Ole Gunnar Solskjaer'in Fransız kanat oyuncusu Anthony Martial'i merkez forvet olarak kullanacağını ifade etmesiyle Alexis Sanchez'in ayrılık iddiaları artmaya başladı. Solskjaer her ne kadar Alexis'in takımda kalmasını umduğunu açıklasa da Roma oyuncuyu kiralama fikrinden vazgeçmedi.

Ülkesi Şili'nin milli takımı ile Copa America'da mücadele eden Alexis Sanchez, United kampına geçen hafta katıldı ve sezon öncesi hazırlık maçlarında yalnızca 65 dakika süre alabildi.

Ocak 2018'de Old Trafford'un yolunu tutan Sanchez, United formasıyla sahaya çıktığı 45 karşılaşmada 5 gol ve 9 asistle mücadele etti. Manchester United'dan bonuslarla birlikte haftalık 532 bin euro kazanan 30 yaşındaki Alexis, Premier Lig'in en çok kazanan futbolcularından biri konumunda.

Şilili yıldızın daha önce forması giydiği Çizme'de transfer dönemi 2 Eylül'de sona erecek.