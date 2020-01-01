Roma 534 bin euro bağış topladı

Serie A ekibi Roma, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden hastanelere destek için şimdiye kadar 534 bin euro bağış topladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iki hafta önce başlatılan kampanyada hedeflenen 500 bin euro rakamının aşıldığı belirtildi.

Tüm bağışçılara teşekkür edilen açıklamada, "Şimdi daha fazla bağış toplayalım ve sağlık görevlilerinin bu savaşı kazanmasına yardımcı olalım." ifadelerine yer verildi.

'da futbolcular ve teknik heyet, geçen hafta da bir günlük maaşlarını salgınla mücadelede kentteki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsüne bağışlamıştı.