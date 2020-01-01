Roger Schmidt, PSV ile anlaştı

Adı Fenerbahçe ile geçen teknik direktör Roger Schmidt, Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV'nin başına geçti.

Eredivisie ekiplerinden , teknik direktör Roger Schmidt ile anlaştıklarını duyurdu.

Schmidt ile iki yıllık sözleşme imzalandı. 52 yaşındaki Alman çalıştırıcı, 2020-21 sezonundan itibaren PSV'nin başında olacak. Kulübün futbol direktörü John de Jong, Schmidt'in her zaman bir numaralı tercihleri olduğu belirtti.

Yapılan açıklamada sezon sonuna kadar Ernest Faber ile devam edileceği bilgisine de yer verildi.

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Schmidt'in ismi teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran ile anılıyordu.