Real Madrid yıldızı Rodrygo, İspanya Kral Kupası finalinde takımına kupa kazandırırken evinde istemeyeceği şeyler yaşandı.

Rodrygo, Real Madrid formasıyla yıldızlaşıp futbolseverlerin gözdesi olduğu maçın ardından hayatının en talihsiz gecelerinden birini yaşadı.

Marca'nın haberine göre, Real Madrid ile Osasuna maçında olan Rodrygo'nun evine hırsız girdi. Polis, güvenlik görevlisinin ihbarıyla Rodrygo'nun Madrid'deki evine gitti.

22 yaşındaki Brezilyalının evinden hangi eşyaların çalındığı henüz belli olmasa da odaların çoğu alt üst olmuş durumdaydı. Delilleri toplayan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Rodrygo ailesiyle birlikte İspanya Kral Kupası finalinde olduğu için ev boştu. Real Madrid finalde Osasuna'yı 2-1 mağlup ederken İspanyol devinin iki golünü de Rodrygo kaydetmişti.