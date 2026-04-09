Real Madrid, önümüzdeki sezonda dengeyi ve gücünü yeniden kazanmak amacıyla yaz transfer döneminde önde gelen kulüplerden önemli isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İngiliz "Manchester Evening News" gazetesine göre, Real Madrid, takımı önemli bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek amacıyla Manchester City'nin İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Görünüşe göre en önemli ve en iddialı transfer olan Rodri'nin transferi şu anda büyük bir engelle karşı karşıya. Gazete, 29 yaşındaki oyuncunun bu yaz City'den ayrılmaya pek istekli olmadığını ve Real Madrid'e transfer konusunda herhangi bir heves duymadığını belirtti.

Gazete, Manchester City yönetiminin, 2027 yazında sözleşmesi sona erecek olan Rodri'nin, İngiliz kulübüyle yeni ve uzun vadeli bir sözleşme imzalamak üzere olduğunu düşündüğünü belirtti.

İngiliz kulübü, orta sahadaki en önemli oyuncularından birini elinde tutmaya büyük önem veriyor ve onu kolayca vazgeçilemeyecek temel bir direk olarak görüyor.