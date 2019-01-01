Rodrigues transferi Fenerbahçe'nin başını ağrıtabilir

Fenerbahçe'nin 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues transferinde hukuki problemler çıktı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için 'a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması ülkede mesele haline geldi.

A Spor'da yer alan habere göre Federasyon Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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Al-Quawaiz, "Al İttihad, Rodrigues’i 10 milyon euro'ya, henüz 6 ay önce transfer etmişti. Şimdi bu oyuncuyu nasıl ücretsiz gönderirsiniz ve maaşının %60’ına yakın kısmını karşılarsınız! Bu şekildeki bir işlem açıkça kamu fonlarının israf edilmesidir. Bu kesinlikle yasal olarak uygun değildir ve resmi makamların, Al Ittihad Başkanı Enmar Al-Haili ve yönetiminin cezalandırması gerekmektedir." şeklinde konuştu.

basınında çıkan haberlere göre ise, Spor Bakanlığı'nın bu transerle ilgili çıkan haberler sonrası Al Ittihad kulübüne bir yazı gönderdiği ve transferle ilgili mali detayların istendiği ifade edildi.