Rodrigues transferi Fenerbahçe'nin başını ağrıtabilir
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Suudi ekibi Al İttihad'ın Garry Rodrigues için Galatasaray'a 10 milyon euro ödemesi, oyuncuya 4 milyon euro maaş vermesi ve 6 ay sonra da bedelsiz yollaması ülkede mesele haline geldi.
>>> Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcular
A Spor'da yer alan habere göre Federasyon Hukuk Danışmanı Khaled Al-Quawaiz, bu transferin kamu fonlarının israf edilmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Al-Quawaiz, "Al İttihad, Rodrigues’i 10 milyon euro'ya, henüz 6 ay önce transfer etmişti. Şimdi bu oyuncuyu nasıl ücretsiz gönderirsiniz ve maaşının %60’ına yakın kısmını karşılarsınız! Bu şekildeki bir işlem açıkça kamu fonlarının israf edilmesidir. Bu kesinlikle yasal olarak uygun değildir ve resmi makamların, Al Ittihad Başkanı Enmar Al-Haili ve yönetiminin cezalandırması gerekmektedir." şeklinde konuştu.
Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre ise, Spor Bakanlığı'nın bu transerle ilgili çıkan haberler sonrası Al Ittihad kulübüne bir yazı gönderdiği ve transferle ilgili mali detayların istendiği ifade edildi.