Rodri: Yamaal’ın daha bütünsel bir oyuncu olabilmesi için buna ihtiyacı var

Yarın Salı günü oynanacak Fransa-İspanya Dünya Kupası yarı final maçı yaklaşırken, Lamine Yamal herkesin dikkatini üzerine çekiyor.

Bu turnuvadaki istatistikleri, 2026 Dünya Kupası'nın yıldızlarının istatistiklerinden hâlâ uzak olsa da, genç Barcelona kanat oyuncusu İspanya milli takımında büyük bir güvene sahip.

Bir basın toplantısında bu konu hakkında sorulan bir soruya yanıt veren kaptan Rodri, takım arkadaşını savunurken, aynı zamanda daha eksiksiz bir oyuncu olabilmesi için hâlâ kat etmesi gereken mesafeye de dikkat çekti: “Teknik direktör (Luis de la Fuente) dün şöyle dedi: ‘Lamine’nin biraz daha sakin olması gerekiyor. Bazen kendini kanıtlama konusunda aşırı bir istek duyuyor. Bu endişesini nasıl yönlendireceğini öğrenmesi gerekiyor.’”

Rodri sözlerine şöyle devam etti: “Topa sahipken de, top olmadan da bizim için vazgeçilmez bir oyuncu. Çok zeki bir genç. Henüz 19 yaşında olduğunu unutmamalıyız. Maçın bazı anlarında onu biraz sakinleştirmemiz gerekiyor, çünkü futbol onun kanında var.”

RMC Sport kanalının aktardığı açıklamalarda, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, Yamal’ın genç yaşına rağmen dünya çapında bir oyuncu olduğunu vurguladı.

Rodri, “Bizim için o, pozisyonunda gerçekten örnek alınacak bir isim. Umarız Fransa karşısında çok önemli bir rol oynar. 2024 Avrupa Şampiyonası’nda olağanüstü bir olgunluk sergiledi. İki yıl sonra, sergilediği performans artık sürpriz değil. Onun yaşındayken ben henüz en üst seviyede oynamaya başlamamıştım; belki de henüz profesyonel bile değildim.”

Rodri, sözlerini takım arkadaşının maç okuma konusunda hâlâ gelişime açık olduğunu belirterek tamamladı: “O çok olgun bir oyuncu. Açıkçası, özellikle maçın farklı aşamalarını anlaması konusunda hâlâ geliştirmesi gereken yönleri var. Bu, onun yaşında tamamen normal bir durum. İyi dinleyen, her zaman öğrenmeye istekli bir genç ve her şeyden önce bizim için pozisyonunda örnek alınması gereken bir oyuncu.”