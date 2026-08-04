Rodri ya da Alvarez değil: Yamal, Barcelona için ideal transferi seçti

Bir İspanyol raporu, Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın yaz transfer döneminde takımı için en önemli gördüğü transferi belirlediğini ortaya koydu. Rapora göre yıldız oyuncunun önceliği orta saha oyuncusu Rodri veya forvet Julian Alvarez ile anlaşmak değil.

"El Nacional" gazetesine göre, Barcelona'nın kanat oyuncusu, İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki ortaklıkları sırasında kendisiyle özel bir uyum yakaladığı Tottenham'lı İspanyol sağ bek Pedro Porro'nun, takımın diğer tüm transferlerden daha çok ihtiyaç duyduğu parça olduğuna inanıyor.

Gazete, Lamine Yamal'ın Porro'nun saha içindeki hareketlerini okuma becerisine hayran kaldığını belirtti. Porro, sağ koridorda ne zaman ileri çıkacağını, ne zaman derinliğe hareket edeceğini veya hücumun kurulumunda güvenli bir seçenek sunmak için ne zaman geriye çekileceğini biliyor. Bu da ona daha fazla alan kazandırdı ve üzerindeki savunma baskısını azalttı.

Gazete, Barcelona'nın şu anda aynı özelliklere sahip bir bek oyuncusuna sahip olmadığını da ekledi. Jules Koundé sunduğu savunma gücüne rağmen takıma aynı hücum sürekliliğini vermiyor, Eric García ise Pedro Porro'nun sahip olduğu hız ve hücum derinliğinden yoksun.

Gazete, teknik direktör Hansi Flick'in de Porro'nun takımda yaratabileceği etkiyi takdir ettiğine, ancak transferin tamamlanmasının zorluğunun farkında olduğuna dikkat çekti. Özellikle Tottenham oyuncuyu satmak istemiyor ve ayrılığına onay vermek için büyük bir maddi bedel talep etmesi bekleniyor.

"El Nacional" raporunu, Lamine Yamal'ın Pedro Porro ile anlaşmanın kendisine sağ kanatta ideal bir ortak kazandıracağına, üzerindeki savunma baskısını hafifleteceğine ve Flick'e ek bir hücum seçeneği sunacağına ikna olduğunu vurgulayarak tamamladı. Bu nedenle Barcelona'nın farklı mevkilerde başka isimler için harekete geçmeden önce bu transfere öncelik vermesi gerektiğini düşünüyor.

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