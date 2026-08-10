Barcelona, mevcut yaz transfer döneminde takımı yeniden yapılandırma planında kritik bir aşamaya giriyor. Sportif direktör Deco, Ronald Araujo'nun Liverpool'a ayrılışını telafi edecek üst düzey bir stoper arayışıyla eş zamanlı olarak önümüzdeki 48 saat içinde iki büyük transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Deco İspanyol Rodri'nin Manchester City'den transferini en geç çarşamba gününe kadar tamamlamayı umuyor. Aynı kulüpten Arjantinli Julian Alvarez'in transferi ise, yeni sezon başlamadan önce takımın kadrosunu güçlendirmeye yönelik iddialı bir plan çerçevesinde 48 saat içinde sonuçlandırılabilir.

Stoper transferine yeşil ışık

Deco, Araujo'nun Liverpool'a ayrılışının kesinleşmesinin ardından dünya çapında bir stoper transferine yeşil ışık yaktı ve çeşitli oyuncularla görüşmeler halihazırda sürüyor.

Transfer döneminin kapanmasına yalnızca 3 hafta kala mevcut plan, savunma hattını bu son takviyeyle ay sonundan önce tamamlamak.

Akademi oyuncusu Alvaro Cortes seçeneği bir iç alternatif olarak masada olsa da Barcelona, piyasada gerçekten cazip bir fırsat ortaya çıkmadığı sürece onunla yetinmeyecek.

Uruguaylı Araujo olmadan Barcelona sezona savunmanın göbeğinde Cubarsi, Gerard Martin, Christensen ve Eric Garcia ile başlayacak. Alman teknik direktör Hansi Flick, Eric'i Kounde'nin tamamlayıcı seçeneği olarak sol bekte oynatmayı arzuluyor.

En zor seçenek

Barcelona'nın savunma hedefleri listesinin başında Tottenham'ın Arjantinli stoperi Cristian Romero yer alıyor. Ancak Arjantin'deki kaynaklar, şu an için bir anlaşmaya varılma ihtimalini dışlıyor; zira oyuncunun Arsenal ve Inter'den teklifleri var, Atletico Madrid ile görüşmeler ise oldukça ilerlemiş durumda.

Temel sorun transfer bedelinde yatıyor; Tottenham oyuncudan vazgeçmek için 40 milyon euronun biraz üzerinde bir rakam talep ediyor ve kiralık seçeneğini tamamen dışlıyor.

Romero, Barcelona'ya transfer olmayı tercih etse ve menajerleri kulüpten ayrılma ihtimali olan tüm oyuncular hakkında bilgilendirilmiş olsa da şu ana kadar somut bir adım atılmadı ve Barcelona bu dosyayı sonuçlandırmakta epeyce gecikebilir.

Karmaşık bir seçenek

Athletic Bilbao'nun İspanyol stoperi Aymeric Laporte da güçlü şekilde masada olan bir başka seçenekti. Menajerleri, sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin düşük olduğunu öne sürüyor; ancak Bask kulübü bunu kesin bir dille reddediyor. Barcelona bu konuda herhangi bir karmaşıklık yaşamak istemiyor, özellikle de Athletic Bilbao ile ilişkiler geçen yaz Nico Williams'ı transfer etme girişimi nedeniyle ciddi şekilde zarar görmüşken.

Laporte için gerçekten net bir seçenek olur ve fiyat kesin olarak belirlenirse Katalan kulüp onu kadrosuna katmak için resmi bir teklif sunabilir; ancak mevcut durum, transferi engelleyebilecek olası karmaşıklıklara işaret ediyor.

Transfer için katı kriterler

Katalan kulüp, özellikle transfer döneminin sonunda kiralık olarak ayrılabilecek Premier Lig oyuncularından çok sayıda teklif aldı.

Ancak Flick ve Deco belirli ve katı kriterler koydu; transfer, ancak oyuncu iyi bir mali durumla gelir ve kadroda ilk 11'de bir mevki için güçlü şekilde rekabet edebilecek durumda olursa gerçekleşecek.