FC Barcelona, Rodri yarışında gaza bastı. Transfer piyasası uzmanı Matteo Moretto, Katalanların 30 yaşındaki dünya şampiyonuyla kişisel şartlarda anlaşmaya vardığını yazdı.

Madrid doğumlu Rodri, uzun süre Real Madrid’e gitmeye açıktı. Ancak ilgi uzun süre karşılıklı olmayınca sabrını yitirdi ve Barcelona’ya açık hale gelmeye karar verdi.

Bu kulüp şimdi, City ile sözleşmesi 2027 ortasına kadar devam eden Rodri ile çok hızlı şekilde anlaşma sağlamayı başardı. İngilizler 80 milyon euro istiyor, ancak 60 milyon eurodan itibaren görüşmeye açık oldukları belirtiliyor.

Moretto, "Kulüp ona İngiliz tarafıyla yürütülecek görüşmelere ilişkin de garanti verdi" diye yazdı. "Barça önümüzdeki saatlerde City ile resmî şekilde temasa geçecek."

Rodri, geçen yaz İspanya’yı kaptan olarak dünya şampiyonluğuna taşıdı. La Roja'daki takım arkadaşlarından bazıları, Rodri’nin bir sonraki adımı için tercihini Spotify Camp Nou’dan yana kullanmasına yardımcı oldu.

Fabrizio Romano ise Barcelona’nın Real Madrid cephesinden gelebilecek bir hamleye karşı temkinli kaldığını ekliyor. Los Blancos, son haftalarda ağırlıklı olarak RB Leipzig forveti Yan Diomandé’yi kadrosuna katmakla meşguldü.

Rodri, Atlético Madrid altyapısından geçti ancak çıkışını Villarreal’de yaptı. 2018’de Atleti’ye döndü, ardından 2019’da City’ye satıldı ve burada mutlak dünya klasında bir orta saha oyuncusuna dönüştü.