Rodri transferi Real Madrid'de yangın çıkardı

Real Madrid, Manchester City'nin İspanyol yıldızı, 30 yaşındaki 2026 Dünya Kupası şampiyonu ve turnuvanın en iyi oyuncusu Rodri'yi kadrosuna katması için eşi benzeri görülmemiş bir taraftar baskısıyla karşı karşıya. Ancak kulüp başkanı Florentino Perez, oyun kurucunun ülkesine dönme ve Beyaz Ev'e katılma isteğine rağmen bu transfere kesin bir dille karşı çıkmayı sürdürüyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin haberine göre, Manchester City'nin daha önce oyuncuyu Madrid'e sonuçsuz kalan bir şekilde önermiş olmasına ve Citizens ile sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzanmasına rağmen, Merengue yönetimi son dönemde "La Roja" ile Dünya Kupası'nı kazanan bu oyuncunun dosyasını tamamen görmezden geliyor.

2024 Ballon d'Or sahibi Rodri, ciddi bir sakatlıktan dönüşünün ardından diz ve arka adale bölgesinde tekrar eden sakatlıklar yaşaması nedeniyle Manchester City ile 2025/2026 sezonunda zorlu bir dönem geçirdi; İspanya Milli Takımı'na katılmadan önce takımının son 6 maçından yalnızca birinde forma giydi. Ancak kendisine olan güvenini koruyan teknik direktörü Luis de la Fuente'nin yönetiminde Dünya Kupası'nda eski parlaklığına kavuştu.

Rodri, Dünya Kupası boyunca geleceği hakkında konuşmaktan kaçınmış ve şu açıklamayı yapmıştı: "Tüm bunlardan tamamen uzak durdum. İsimlerimizin medyada dolaşmasını anlıyorum ama bunu düşünmüyorum ve şu anda herhangi bir karar almayacağım." Ancak turnuvadaki parlak performansı, dosyasını yeniden güçlü bir şekilde açtı.

Perez'in reddeden tutumu, özellikle İspanya'nın başkent Madrid'de şampiyonlarını kutlamasının ardından Madrid çevrelerinde geniş bir tartışma yaratıyor. Taraftarlar, kulübün Fransız Aurelien Tchouameni'nin sözleşmesini Dünya Kupası'ndaki mütevazı performansına ve Kraliyet takımının orta sahasında gerçek bir lider olarak öne çıkamamasına rağmen 2031'e kadar uzattığı bir dönemde, Rodri kadar değerli bir yıldızın görmezden gelinmesini kabullenemiyor.

Eski teknik direktör Pep Guardiola'nın Manchester City'den ayrılmasıyla birlikte, Rodri de ayrılma ihtimali gündeme gelen oyuncular arasında yer almıştı ki bu durum, tutumunun değişmesine yönelik bir kapı aralıyor.