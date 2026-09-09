Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, geçtiğimiz cumartesi İspanya Ligi'nde iki takımın karşılaştığı maç sırasında kameralara yakalanan ve takımı "çok zayıf ve berbat" olarak nitelendirdiği sözleri nedeniyle Valencia'ya ve taraftarlarına özür sundu.

Barcelona, İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında ev sahibi Valencia'yı 5-0 mağlup etti.

"El Día Después" programının kamerası, Barcelona orta saha oyuncusunu yedek kulübesinde takım arkadaşı Pau Cubarsi ile yaptığı resmi olmayan bir sohbette görüntüledi. İspanyol oyuncu, rakiplerini "çok zayıf" ve "berbat" olarak tanımladı.

Rodri, çarşamba akşamı takımının Şampiyonlar Ligi'nde Hollanda ekibi Feyenoord ile oynadığı karşılaşmanın ardından gazetecilerin soruları başlamadan önce durumunu açıklamaya özen gösterdi ve Valencia kaptanı Jose Gaya ile zaten iletişime geçtiğini, ona ve takımın tüm oyuncularına özür dilediğini vurguladı.

Rodri, "Marca" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Başlamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum. Bir insan hata yaptığında, ortaya çıkıp özür dilemesi gerekir. Oyuncular, taraftarlar ve diğer herkes dahil, gücenen herkesten özür dilemek istiyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Arkadaşım ve takım arkadaşım Jose Gaya ile gerekli iletişimi zaten kurdum, ona ve takımın tüm üyelerine özür diledim. Bu yalnızca bir şaşkınlık ifade eden bir cümleydi; asla alay etmeyi ya da bir takımın yaşadığı kötü bir anı istismar edip bağlamından koparmayı amaçlamadım."

Ve ekledi: "Valencia'nın hak ettiği yere dönmesini ve yeniden bu ligin en iyi kulüplerinden biri olmasını diliyorum."

Aynı zamanda Rodri, özel konuşmaların bağlamından koparılmaması gerektiğinin altını çizerek, söylediklerinin takım arkadaşlarından biriyle yaptığı özel bir sohbet kapsamında olduğunu belirtti.

Şöyle dedi: "Hepimizin biraz daha çok öğrenmesi gerekiyor. İşler bağlamından koparılıyor ve Valencia'dan özürlerimi yineliyorum."

Bu, son birkaç gündür İspanya'da tartışma yaratan olayla ilgili Rodri'nin ilk yorumu oldu; öncesinde basın haberleri oyuncunun Gaya'ya zaten özür dilediğine işaret etmişti.

"Her seferinde 5-0 kazanmayacağız"

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri hakkında Rodri, bugün Feyenoord'u 5-1 mağlup ettikten sonra şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi bize kalan o küçük parça. Bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyor ve üzerinde çalıştığımız şey bu. Hepimiz bu kupayı yeniden kaldırmak istiyoruz, ancak adım adım ilerlememiz gerekiyor."

Rodri, taraftarların beklentileriyle ilgili net bir mesaj vererek şöyle konuştu: "Eğer her maçta 5 gol farkla kazanacağımızı bekleyen varsa, yanılıyor. Önümüzde daha çok yol var ve sezon uzun."