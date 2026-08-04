Rodri, Real Madrid ile Barcelona arasındaki tercihini belirledi

Manchester City orta saha oyuncusu İspanyol Rodri, Barcelona'nın son saatlerde İngiliz kulübünden kendisini transfer etmeye ilgi göstermesinin ardından tavrını açıkça ortaya koydu.

İspanyol "As" gazetesine göre, Barcelona son saatlerde, sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalan Rodri'yi kadrosuna katmaya ilgi gösterdi. Aynı zamanda aralarında Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de bulunduğu birçok kulüp de oyuncuyla anlaşmaya ilgi duyuyor.

Rodri ise tavrından ödün vermiyor; çünkü aklında tek bir seçenek var: Manchester City'den ayrılması halinde Real Madrid ile imza atmak.

Orta saha oyuncusu, birçok kulübün kendisini transfer etmeye ilgi göstermesine rağmen beyazlı forma giymeyi tercih ediyor. Ayrıca oyuncunun İspanya Ligi'ne ve memleketine dönme isteği, Dünya Kupası'ndaki üstün performansı ve Jose Mourinho'nun onayı, Real Madrid'i onunla anlaşma ihtimalini değerlendirmeye yöneltti.

Oyuncunun isteği son derece net görünüyor ve bunu, kendisini transfer etmeye ilgi duyan kulüpler de biliyor. Zira Barcelona'nın ilgisine rağmen Rodri, yalnızca Kraliyet kulübünde oynamayı düşünüyor.

Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi kulüpler, oyuncunun beyazlı forma giyme arzusunu göz önünde bulundurarak onunla anlaşma girişiminden vazgeçmişti. Barcelona ise "Cadena Ser" radyosunun aktardığına göre yalnızca oyuncunun çevresiyle iletişime geçmekle yetindi ve henüz Manchester City ile temasa geçmedi.

Barcelona'nın Rodri'yi kadrosuna katmaya ilgi duymasına, Frenkie de Jong'un sakatlığı yol açtı; ancak Katalan kulübü artık oyuncunun önceliğini biliyor.

Barcelona'nın transfer piyasasında başka ihtiyaçları da var. Kulübün asıl hedefi, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Cancelo ve bir forvetle anlaşmayı tamamlamak. Bu harcamalar, Anthony Gordon, Karim Adeyemi ve Jesse Pisiu ile anlaşmak için ödenen 110 milyon euroyla birlikte, İspanyol orta saha oyuncusuyla anlaşmak için ek 75 milyon euro ödemeyi düşünmeyi son derece zorlaştırıyor.

Real Madrid ise transferi tamamlamak konusunda, aynı zamanda temkinli davranarak, iyimserlik gösteriyor. İngiliz kulübü oyuncunun ayrılığına onay vermek için 75 milyon euro talep ediyor, ancak Kraliyet kulübü bu meblağı düşürebileceğine inanıyor.

Real Madrid'in isteği, transferi yaklaşık 60 milyon euro karşılığında sonuçlandırmak. Zira Rodri'nin gelişi, en az bir oyuncunun ayrılmasına bağlı olacak; çünkü takım kadrosunda yalnızca bir boş yer kaldı ve Yan Diomande ile Rodri'nin ikisine birden yer olmayacak.