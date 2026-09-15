Rodri: Real Madrid efsanesiyle akşam yemeği yemeyi hayal ediyorum

Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın orta saha yıldızı Rodri, özel hayatına dair bilinmeyen detayları paylaştı.

Rodri, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine verdiği röportajda kendisi için futbol rol modelinin kim olduğu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Sergio Busquets".

Rodri, sahada karşılaştığı en zorlu rakip olarak "Klopp yönetimindeki Liverpool"u seçerken, "Pep Guardiola"yı ise emrinde çalıştığı en iyi teknik direktör olarak nitelendirdi.

Rodri'nin arkadaş olarak gördüğü bir rakip konusunda İspanyol yıldız, "Athletic Bilbao oyuncusu Dani Vivian"ı tercih etti.

Rodri'ye bir yere gitme fırsatı sunulsaydı "Manchester"ı seçeceğini belirtti. Barcelona yıldızı en büyük kusurunu ve en büyük meziyetini ise şöyle açıkladı: "Kusurum, güçlü bir kişiliğe ve sert bir mizaca sahip olmam; meziyetim ise her zaman dinlemeye ve kendimi geliştirmeye hazır olmam".

Rodri'ye "Bir gün kendinle ilgili okumak istediğin manşet ne olurdu?" diye soruldu. Şu yanıtı verdi: "Bir manşet olarak uygun mu bilmiyorum ama çocuklar ve yeni nesiller bana çok şey ifade ediyor, aynı şekilde onlara önemli şeyler aktarabilmek de. Manchester'da çocuklarla ilgilenen bir kuruluşla iş birliği yapıyordum".

Gazete, Barcelona orta saha oyuncusuna "Herhangi bir tarihi şahsiyetle akşam yemeği yiyebilseydin kimi seçerdin?" sorusunu yöneltti. Şu cevabı verdi: "Zidane".

Rodri, gerçekleştirmeyi arzuladığı kişisel hayaline dair açıklamalarını şöyle noktaladı: "Baba olmak".



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz