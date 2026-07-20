Rodri, Real Madrid’den haber bekliyor

İspanya Milli Takımı’nı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımasının ardından, Rodri’nin geleceğine dikkatler çevrildi; yaz transfer döneminde yeni bir maceraya atılmak ve La Liga’ya dönmek istediğine dair haberler ortaya çıktı.

Gazeteci Ramón Álvarez, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Manchester City'nin orta saha oyuncusunun bu yaz Real Madrid'e transfer olmak istediğini ve İngiliz kulübüyle sözleşmesini yenilemek için gelen birkaç teklifi reddettikten sonra, Real Madrid'in onu kadrosuna katmak için resmi bir teklif sunmasının beklendiğini belirtti.

30 yaşındaki Rodri, Manchester City ile olan sözleşmesinin son sezonuna giriyor. Bu durum, İngiliz kulübünü iki seçenekle karşı karşıya bırakıyor: ya bu yaz onu satarak maddi kazanç elde etmek ya da sözleşmesinin sonunda bedelsiz olarak ayrılma riskini göze almak.

Rodri’nin İspanya Ligi’ne dönme isteği, İspanya Milli Takımı’nı 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdığı olağanüstü bir yazın ardından ortaya çıktı. Orta saha oyuncusu, turnuva boyunca dikkat çekici bir performans sergiledi ve Dünya Kupası’nın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü kazandı. Ayrıca 648 başarılı pasla bir rekor kırarak, “La Roja”yı şampiyonluğa taşıyan kilit rolünü bir kez daha kanıtladı.

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Alvarez, Manchester City'nin oyuncuyu sözleşmesini uzatmaya ikna etmek için defalarca girişimde bulunduğunu, ancak tüm yenileme tekliflerinin reddedildiğini belirtti.

Rodri, geleceğine ilişkin kararını Dünya Kupası'nın bitimine kadar ertelemişti; ardından başka hiçbir müzakereye girmeden Real Madrid'in hamlesini beklemeye karar verdi.

Rodri’nin Real Madrid forması giyme konusundaki açık isteğine rağmen, Kraliyet Kulübü’nün tutumu hâlâ belirsizliğini koruyor.

Kaynaklara göre, Real Madrid içindeki bazı isimler İspanyol orta saha oyuncusuyla anlaşmanın takıma büyük bir katkı sağlayacağını düşünse de, kulüp içindeki görüş ayrılıkları nedeniyle yönetim resmi bir teklif sunma konusunda henüz nihai bir karar almadı.

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