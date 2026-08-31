Barcelona'nın teknik direktörü Alman Hansi Flick, İspanya La Liga'nın üçüncü haftasında bugün akşam oynanacak Rayo Vallecano maçına çıkacağı kadroyu belirledi.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Flick, bugün Rayo Vallecano karşısında geçtiğimiz perşembe Athletic Bilbao'yu 2-0 yendiği ilk 11'in aynısını koruyacak.

Hücumda Raphinha ve Fermin Lopez (her ikisi de üçer gol atarak Mbappe'nin bir gol gerisinde yer alıyor), Lamine Yamal ve Gordon ile birlikte sahada olacak.

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Orta sahada ise Rodri, hafif bir sakatlık geçirdikten sonra ilk 11'deki ilk maçı için beklemek zorunda kalacak gibi görünüyor; bu da Bernal ve Pedri'nin ilk 11'de yer almasını garantileyecek anlamına geliyor.

Savunmada ise Athletic Bilbao karşısındaki mükemmel performansına rağmen, bu yaz izin kullanmayan Espart dinlendirilebilir ve yerine Cancelo geçecek.

Gerard Martin ve Cubarsi savunmanın merkezindeki yerlerini koruyacak, Eric Garcia ise sağ bek pozisyonunda ilk 11'de başlayacak.

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Bununla birlikte, özellikle performans göz önüne alındığında seçeneklerin yelpazesi son derece geniş; nitekim Olmo, Ademi ve Christensen'in de ilk 11'de yer almak için can attığı görülüyor.