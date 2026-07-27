Manchester City'nin yıldızı Rodri, bu yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olma ihtimaliyle gündemde olmasının ardından bugün pazartesi günü İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

2026 Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın kaptanının geleceği, bu yaz Manchester City'de kalmak ile Real Madrid'e transfer olmak arasında hâlâ belirsizliğini koruyor.

Ancak "Marca" gazetesi, Rodri'nin Madrid'e gelişinin, Real Madrid'e olası transferiyle bir ilgisinin olmadığını, aksine sırtındaki basit bir sorunun tedavisi için önümüzdeki saatlerde ameliyat olmak amacıyla geldiğini doğruladı.

Öte yandan Manchester City'nin yeni teknik direktörü İtalyan Enzo Maresca, bir basın toplantısında Rodri'nin ameliyattan sonra takıma katılacağını açıkladı.

Teknik direktör şu ifadeleri kullandı: "Ameliyat pazartesi günü yapılacak, kendisinin izne ihtiyacı var; dinlenmeye ve iyileşmeye ihtiyaç duyuyor. Ardından bize geri dönecek."

Manchester City'nin yarın salı günü Hong Kong'a gitmesi planlanıyor. Takım, orta sahanın en önemli İspanyol oyuncularından Rodri'den yoksun olacak. Ayrıca Erling Haaland, Rayan Cherki ve yeni transfer Elliot Anderson gibi bazı diğer oyuncular da Dünya Kupası'nın ardından dinlenmek için kadroda yer almayacak.