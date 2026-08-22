Rodri, bugün cumartesi günü Barcelona'nın La Liga'daki sezona başlangıç mücadelesi olacak yarınki Elche maçı öncesindeki son antrenmanda takımla birlikte çalışmadı; bu durum onun sezonun ilk maçındaki katılımını son derece zorlaştırdı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Rodri takım arkadaşlarıyla antrenman yapmadı; ayrıca basına açık olan 15 dakikalık bölümde spor kompleksinin sahasına dahi çıkmadı. Buna bağlı olarak sezonun ilk maçındaki katılımı son derece karmaşık görünüyor.

Rodri, dün cuma günü özel bir antrenman gerçekleştirdi ve bugün cumartesi de aynı programı tekrarladı.

Gazete, sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde Rodri'nin Barcelona formasıyla ilk kez sahaya çıkışının birkaç gün daha erteleneceğinin göründüğünü belirtti.

Orta saha oyuncusu, şu ana kadar Barcelona'nın yaz transfer döneminde yaptığı en dikkat çekici transfer olarak öne çıkıyor.

Rodri, pazartesi günü Barcelona'ya gelmesinin ardından salı günü Katalan takımının saflarına yeni bir oyuncu olarak takdim edilerek son derece yoğun bir hafta geçirdi.

Çarşamba günü ise Juan Gamper Kupası'nda maçta forma giymemesine rağmen ilgi odağı olan milli oyuncu, takdim töreni sırasında en büyük alkışı alan isim oldu. Oyuncu, dün ve bugün özel antrenmanlar gerçekleştirdi.



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