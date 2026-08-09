Bazı medya çevreleri, Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho ile kraliyet kulübünün yönetimi arasında Rodri transferinin gerçekleşmemesi konusunda anlaşmazlıklar olduğuna dair tartışma çıkarmaya çalışırken, iki taraf arasındaki ilişkide Portekizli teknik adamın Santiago Bernabeu'ya dönüşünden bu yana tam bir uyum ve eksiksiz bir anlayış hâkim.

İspanyol "As" gazetesi, Mourinho ile başta sportif direktör Jose Angel Sanchez ve yardımcısı Juni Calafat olmak üzere kulüp yetkilileri arasındaki diyaloğun, geçen nisan ayının sonlarında Madrid'deki Santo Mauro Oteli'nde yapılan ve Portekizli teknik adamın dönüşünün teknik projeyi yönetmek için en iyi seçenek olduğuna Başkan Florentino Perez'in karar verdiği belirleyici toplantıdan bu yana açık ve samimi kaldığını belirtti.

Mourinho, Real Madrid'de tercih ettiği koşullar altında çalışıyor; oyuncu seçiminde ve takımın ihtiyaçlarını belirlemede geniş yetkiler kendisine verilmiş durumda. Yönetime herhangi bir imkânsız şart dayatmadan, tam tersine karşılıklı saygı ve tam güven ortamında en baştan teknik vizyonunu paylaştı.

Üç taraf arasında yapılan toplantılarda; Dumfries, Bernardo Silva ve onun çok yönlülüğü gibi isimleri kapsayan çeşitli transfer dosyaları, bunun yanı sıra stoper ve orta saha mevkilerinin takviye edilme olasılığı ile hücum hattına daha fazla hız katma ihtiyacı, tek bir gerginlik anı bile yaşanmadan görüşüldü.

Bu görüşmeler sırasında, özellikle son Dünya Kupası'ndaki dikkat çeken performansının ardından İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin adı öne çıktı; herkes onun kraliyet takımı için değerli bir katkı olabileceğinin farkındaydı. Ancak oyuncu, kendisiyle ya da baştan itibaren ciddi bir müzakerenin yürütülmediği kulübü Manchester City ile nihai bir anlaşmaya varılmadan, sonunda Barcelona'nın teklifini tercih etti.

Yönetim kurulu bu sonucu kabul etti; bazılarının yaymaya çalıştığının aksine hiçbir kriz çıkarmayan Mourinho da öyle. Portekizli teknik adam, yaz transfer döneminin kapanmasına hâlâ 3 hafta olduğunun ve Valdebebas Spor Şehri'ndeki herkesin, tüm kupalarda mücadele edebilecek güçlü bir takım kurmak için ellerinden geleni yaptığının farkında.

Mourinho, Santo Mauro toplantısı sırasında yönetimi Bernardo Silva'yı transfer etmenin gerekliliğine ikna etmek için, bizzat Portekizli oyuncunun orta sahada oyun kurucu mevkisini üstlenebileceğini önermişti. Bu toplantıdan iki ay sonra da bunun doğru olduğu kanıtlandı; oyuncu, takım kadrosunun temel direklerinden biri hâline geldi.

Rodri transferinin gerçekleşmemesi, yeni bir orta saha oyuncusu kadroya katma kapısının tamamen kapandığı anlamına gelmiyor; dosya, bu ağustos ayının 31'inde transfer döneminin kapanmasına kadar açık kalacak. Ancak teknik direktör ve yönetim, piyasanın şu anda büyük yatırıma değer istisnai niteliklere sahip bir oyuncu sunduğuna ikna olmuş değil.

Teknik ekip ve sportif yönetim, sakin ve tam bir güven içinde araştırma ve incelemelerini sürdürüyor. Bernardo Silva, Güler ve Tchouameni'yi kapsayan mevcut seçeneklerin orta sahada güçlü bir ikili oluşturabileceğine dair köklü bir inançla, seviyesi nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya olan Camavinga'nın durumunun netleşmesini bekliyorlar.

Mourinho, antrenman sahasındaki günlük yaşamı düzenleyen kurallarda kendine özgü tarzını yerleştirmiş durumda; yönetim felsefesini yansıtan katı bir düzen ve mutlak bir kontrolle, teknik adamın gerçek evine dönüş olarak gördüğü şeyden dolayı mutluluk hissettiği bir ortamda.

Portekizli teknik adam, tüm oyunculara karşı tam bir açıklık sergiliyor; bu, transfer döneminin kapanmasından sonra kendilerine güvenmeyeceği oyuncular da dahil olmak üzere herkesin takdir ettiği bir tutum. Hiçbir öfke ya da gerginlik olmadan doğrudan diyaloğa dayanan bir yaklaşımla, gerçek rekabetin baskısıyla birlikte daha karmaşık zamanların geleceğinin de tamamen bilincinde.