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imago-sport-1080285182.jpgEuropa Press

Çeviri:

Rodri, İngiltere'ye vardıktan sonra bu konudan kaçınıyor

Transfers
La Liga
Premier Lig
Rodri
Barcelona
M.City
İspanya
İngiltere

Manchester City'nin yıldızı Rodri, perşembe akşamı Ryanair şirketine ait normal bir uçuşla Madrid'den Liverpool'a gitti. 

Marca gazetesi, Rodri'nin Barcelona'ya transferi henüz sonuçlandırılmadığı için bugün cuma günü Manchester City antrenmanlarına katılacağını aktardı. 

Rodri, önümüzdeki günlerde İspanya'ya dönmeden önce transferin çözüme kavuşmasını bekleyecek. Bu ana kadar Barcelona ve Manchester City transfer konusunda bir anlaşmaya varamadı.

Jijantes'in kameraları, oyuncunun Manchester'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki şehir olan Liverpool'a varış anını yakaladı. 

Dünya Kupası zaferinin ardından tatilinin büyük bir bölümünü İspanya'da geçiren Rodri, İngiltere'ye vardıktan sonra herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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Barcelona, Rodri transferini mümkün olan en kısa sürede bitirmek istiyor; ancak Manchester City de bu işlemden mümkün olan en yüksek maddi kazancı elde etmeye çalışıyor. İki tarafın tutumları birbirine yaklaşmaya başlamış olsa da, henüz nihai bir anlaşma noktasına ulaşamadılar.

İngiliz kulübü yaklaşık 70 milyon euro sabit ücret almak isterken, Barcelona'nın son teklifi bonuslar dahil 65 milyon euroya ulaştı.

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