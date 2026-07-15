Rodri: Hakem Fransa’ya hoşgörü gösterdi

İspanya Milli Takımı kaptanı Rodri, dün Salı akşamı 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa’yı 2-0 mağlup etmelerine rağmen hakem performansını eleştirdi.

İspanya Milli Takımı, önümüzdeki Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finaline yükseldi ve bugün Çarşamba akşamı İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak maçın galibini bekliyor.

Manchester City oyuncusu, Salvadorlu hakem Ivan Barton’un yarı final maçı boyunca yapılan sayısız hataya karşı sergilediği hoşgörüden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirirken, aynı zamanda genel performansını da övdü.

Rodri, maçın ardından İspanyol televizyonuna şunları söyledi: “Üç maçtır bu tür durumlarla karşı karşıyayız. Sayılmayan 10 ya da 15 faulden bahsediyoruz. Bunlar çalınmazsa, savunmalar aynı hataları yapmaya devam eder.”

"Foot Mercato" ağının aktardığına göre, Rodri şöyle devam etti: "Hoşgörü açıkça ortada, özellikle bugün. Ama o harika bir maç çıkardı."

Rodri, Fransa karşısında muhteşem bir maç çıkardı, orta sahayı domine etti ve 90 dakika boyunca maçın gidişatını kontrol altında tuttu.