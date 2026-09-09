Rodri, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5-1 mağlup etmesinin ardından Valencia'dan detaylı şekilde özür diledi. Orta saha oyuncusu, daha önce Mestalla'daki 0-5'lik galibiyet sırasında yaptığı can yakıcı açıklamalara geri döndü ve kulüple ya da oyuncularıyla hiçbir zaman alay etme niyeti taşımadığını vurguladı.

30 yaşındaki İspanyol, Movistar Plus Deportes'in yedek kulübesindeyken Valencia hakkında son derece olumsuz konuştuğu görüntüleri yayımlamasının ardından hafta başında gündem olmuştu. Rodri, takım arkadaşı Pau Cubarsí'ye “Çok zayıf. Gerçekten çok kötüler, değil mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Rodri daha sonra Valencia kaptanı José Luis Gayà ile iletişime geçti ve çarşamba akşamı Feyenoord maçının ardından kamuoyu önünde de açıklama yaptı. Orta saha oyuncusu, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, “Ondan özür diledim ve bu özürler tüm kadro için de geçerliydi” dedi.

Rodri, sözlerinin kendi görüşüne göre yanlış yorumlandığını özellikle netleştirmek istedi. “Şunu da açıkça belirtmek istiyorum ki bu bir şaşkınlık ifadesiydi. Videoyu izleyen herkes bunu görebilir. Hiçbir anda kimseyle alay etmek ya da bir kulübün zor dönemini bağlamından koparmak istemedim. Tam tersine.”

Orta saha oyuncusu, Valencia için tam aksine daha iyi bir gelecek dilediğini vurguladı. “Hepimiz, ya da en azından ben, Valencia'nın kulübün ait olduğu yere geri dönmesini umuyoruz. Bu bizim ligimiz ve Valencia bu ligin en iyi kulüplerinden biri oldu. Basitçe söylemek istediğim buydu.”

Rodri, Movistar'ın yayımını eleştirdi. “Bunun özel bir konuşma olduğunu da söylemek isterim. Bence hepimizin bundan biraz daha fazla ders çıkarması gerekiyor. Bazen bazı şeylerin biraz bağlamından koparıldığı doğru, ancak hiçbir anda saygısız olmak istemedim.”

Ardından İspanya kaptanı pişmanlığını bir kez daha yineledi. “Bir kez daha Valencia'dan özür diliyorum. Hepsi bu, ve eğer maçla ilgili sorularınız varsa, buyurun.”