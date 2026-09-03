Rodri'den Hamza Abdülkerim'e: Deco, Hansi Flick için ideal ortamı nasıl hazırladı?

Bir basın raporu bugün perşembe günü, geçtiğimiz salı sona eren yaz transfer döneminin ardından Barcelona'nın kadrosuna dair özel detayları ortaya koydu.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona'nın yaz transfer döneminin kapanmasının ardından 2026-2027 sezonu kadrosu sıra dışı bir çelişki sunuyor: Barça, 24,4 yaşlık ortalamayla ligin tamamındaki en genç takım, ancak aynı zamanda başarı elde etme konusunda büyük bir tecrübeye sahip.

Flick için ideal oyun ortamı

Barcelona'nın sportif direktörü Deco, takımın başında üçüncü sezonuna başlayan teknik direktör Hansi Flick için ideal bir oyun ortamı oluşturdu; performans seviyesini yükseltme ve sürekli yüksek baskı arzusuyla uyum içinde bir ortam.

Takımın sahip olduğu yüksek kalite sayesinde, bu özelliğin tüm kupalarda etkili bir şekilde mücadele etmesini sağlayacak belirleyici faktör olması bekleniyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga, yeni sezonda Barcelona'nın öncelik listesinin başında yer alıyor; oyunculardan yönetime kadar kimsenin görmezden gelemeyeceği yüksek beklentileri yansıtan bir mesaj.

Şimdiye kadar lig şampiyonu, üç haftanın ardından puan tablosunun zirvesinde yer alıyor.

Robert Lewandowski (38 yaşında) ve Marc-André ter Stegen (34 yaşında) gibi parlak tecrübeli isimler artık kadroda yer almıyor.

Tüm yeni gelenler, fikstürün gereklilikleri göz önüne alındığında, oyuncular için daha derin ve daha tutarlı bir rotasyon sisteminin uygulanması gerektiğini vurguluyor.

Hemen önceki sezonlar, özellikle Avrupa'da, ancak oyuncu bakımından zengin bir kadro ve potansiyel ilk on bir oyuncu sayısının artırılmasıyla sağlanabilecek ekstra bir dinamizmin ciddi biçimde eksik olduğunu gösteriyor.

Barcelona'nın transferleri

Bu da, Altın Top sahibi Rodri gibi henüz otuz yaşını yeni geçmiş tecrübeli oyuncularla ya da yeni katılan 29 yaşındaki forvet Gabriel Jesus gibi daha da genç isimlerle yapılan en yeni transferlerin bile nedenini açıklıyor.

Anthony Gordon ise 25 yaşında, Karim Adeyemi 24 yaşında; Hamza Abdelkerim (18 yaşında) ve Jesse Bicio (19 yaşında) ise genç oyunculara yönelik açık bir tercihi temsil ediyor.

32 yaşındaki Joao Cancelo, kuralı doğrulayan bir istisna niteliğinde: yaş ortalaması gözle görülür şekilde düştü. Hepsi, Flick'in Barcelona'nın başındaki iki yıl boyunca sıkça kullandığı bir tabir olan yeni oyuncuların varlığıyla daha etkili bir şekilde uygulanan taktiksel ve kolektif bir yaklaşımla öne çıkıyor.

Deco, zaman açısından, işe kulüpte hâlihazırda bulunan yıldızların, La Masia akademisinden yetişen isimlerin sözleşmelerini uzatarak başladı ve Flick'in "Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayali"ni gerçekleştirmeye çalışmak için nisan ayında istediği o ek "tecrübeyi" ekledi.

Bu kazanma zihniyeti, örneğin Lamine Yamal'ın vitrinindeki üç lig şampiyonluğunda kendini gösteriyor. Ayrıca Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın çekirdeğinin Barcelonalı sekiz oyuncudan oluşması da bunu ortaya koyuyor; bunların Rodri hariç yedisi 30 yaşın altında.

Real Madrid ve Atletico: daha yüksek yaş ortalaması

Barcelona'nın başlıca rakipleri Real Madrid ve Atletico Madrid, lig şampiyonundan çok daha yüksek bir yaş ortalamasına sahip: Real Madrid'de 25,7 yaş ve Atletico'da 26,7 yaş.

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Barcelona'yı en iyi ayıran özellik ise, oyuncularının görece genç olmasına rağmen, ister Barcelona'yla ister milli takımla olsun gerçek kupalar kazanmış tecrübeli oyuncuları bünyesinde barındırması.