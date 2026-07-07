Rodri, Bernardo Silva’dan özür diledi: “Hata yaptım”

İspanya Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Rodri, 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda iki takım arasında oynanan maçın sonunda aralarında yaşanan tartışmanın ardından, Manchester City’deki eski takım arkadaşı Portekizli Bernardo Silva’dan özür diledi.

İspanya milli takımı, maçın ikinci yarısının uzatma dakikalarında Mikel Merino'nun attığı tek golle Portekiz'i mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Portekizli oyuncu ceza sahası içindeki bir ortaya kafa vuruşu yaptı ancak top kaleyi bulamadı; Rodri ise bu başarısızlığı kutladı ve bu durum Bernardo'yu rahatsız etti.

Real Madrid'e yeni transfer olan oyuncu, Rodri'nin yanına giderek İspanyol oyuncunun tepkisine öfkesini gösterdi. Rodri ise ne olduğunu hemen fark etti ve ondan özür diledi; daha sonra da karışık röportaj alanında bu özrü tekrarladı.

Rodri, basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sanırım bunu daha önce de söylemiştim, Bernardo topu kaçırdığında sevinç gösterisi yaptığım için hata ettim. Ondan hemen özür diledim, ancak aramızdaki karşılıklı güven sayesinde konu burada kapanıyor, hepsi bu.”