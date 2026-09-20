24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Rodri Barcelona'yı uyardı: Neden aynı hatayı tekrarlıyoruz?

Rodri
P. Guardiola
M.City
Barcelona
Sevilla
La Liga
İspanya
İngiltere

Guardiola ile çalışmanın sonucu

Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, takımının cumartesi günü Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Sevilla karşısında geriye düştükten sonra 3-1 galip geldiği maçın ardından, takım arkadaşlarını daha sakin olmaya ve topa daha fazla hakim olmaya çağırdı.

İspanyol milli oyuncu, Barcelona'nın ilk yarıda topa sahip olmakta zorlanmasının ardından, maçın takıma önemli bir ders verdiğini vurguladı.

Rodri, "Tribuna" ağının öne çıkardığı açıklamalarında şöyle konuştu: "İlk yarıda gereksiz yere çok fazla top kaybettik." Ayrıca pas oyununu ve oyunun temposunu kontrol etmeyi geliştirmenin gerekliliğine dikkat çekti.

Şunları ekledi: "Bazen topla daha sakin olmalıyız. Bu maç daha fazla sakinlik ve kontrollü paslar yapmayı gerektiriyordu."

Rodri sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu maçın bize son derece önemli bir ders verdiğini hissediyorum. Aynı hatayı yapmaya devam edersen, neden bunu tekrar yapasın ki?"

Şöyle tamamladı: "Pep Guardiola bana her zaman şunu söylerdi: (Takımının topu kendi başına elinde tutmasından daha iyi bir sistem yoktur)."

Rodri'nin performansı Barcelona'nın maçın gidişatına yeniden hakim olmasına katkı sağlarken, Raphinha da hat-trick'ini tamamladı.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin