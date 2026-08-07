Rodri, Barcelona'ya transferini hızlandırmak için baskı yapıyor

Manchester City orta saha oyuncusu Rodri, Barcelona'ya transferine ilişkin görüşmeleri en kısa sürede tamamlamak istediğini belirtti. Oyuncu, yeni sezon başlamadan önce teknik direktör Hansi Flick'in projesine uyum sağlama sürecinde zaman kaybetmemek için, milli oyuncuların döneceği 12 Ağustos'ta takıma katılmayı umuyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Rodri tatilini ailesiyle birlikte İbiza'da geçiriyor; görüşmeler dosyasını ise büyük bir ilerlemenin yaşandığı müzakerelerde menajerine bıraktı.

Barcelona, oyuncunun imza için öne sürdüğü şartları ve Manchester City ile yürütülecek muhtemel müzakere sürecini önceden biliyordu.

Katalan kulübü oyuncunun onayını aldıktan sonra, kendisiyle yapılan anlaşmaya ilişkin tüm belgeler devreye sokuldu; ayrıca Manchester City'ye resmi bir teklif sunuldu.

Rodri, transferin en kısa sürede sonuçlandırılmasını istedi; çünkü hedefi, diğer milli oyuncularla birlikte 12 Ağustos'tan itibaren Barcelona'nın antrenmanlarına katılmak.

2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu, takıma uyum sağlama aşamasında zaman kaybetmek istemiyor ve iki kulübün, özellikle aralarındaki farkların büyük olmaması nedeniyle, hızlı bir anlaşmaya varmasını umuyor.

Rodri, bu sezon Barcelona forması giyme isteğini Manchester City yönetimine bildirdi.

Oyuncu, İngiliz kulübünde sevilen isimlerden biri olup profesyonelliği sayesinde büyük bir takdir görüyor. Manchester City'nin, uygun gördüğü mali karşılığı almakta ısrarcı olmakla birlikte, ayrılışını kolaylaştırması bekleniyor.

İşler hızlı ilerlerse Rodri, İbiza'dan doğrudan Barcelona'ya gidecek; ayrıca fırsat bulduğunda Manchester City taraftarlarına ve kulüp çalışanlarına veda etmek istiyor.

Oyuncu fiziksel açıdan iyi durumda ve sırtından geçirdiği küçük cerrahi operasyondan neredeyse tamamen iyileşmiş durumda. Yine de tam anlamıyla hazır olarak sahalara dönmeden önce, diğer milli oyuncular gibi maç ritmini yeniden kazanması gerekecek. En üst düzeyde hazır olmayı gerektiren bir sezona en iyi haliyle çıkacağına inanılıyor.

Rodri, Real Madrid'in kendisini kadrosuna katma yönündeki ilgisine rağmen, kariyerini sürdürmek için en iyi sportif seçeneğin Barcelona olduğuna her zaman ikna olmuştu.

Sonunda iki taraf bir anlaşmaya varamadı ve oyuncu menajerinden, Barcelona'ya kendisinin transfere açık olduğunu bildirmesini istedi. Katalan kulübü ise onunla anlaşmak için harekete geçmekte tereddüt etmedi ve oyuncunun talep ettiği mali şartları kabul etti.

Rodri, İspanya Ligi'nde sorunsuz bir şekilde lisanslanacağına dair güvencelere sahip; ancak tüm milli oyuncuların fiziksel açıdan eksik bir durumda gelmesi ve Hansi Flick'in hiçbir oyuncuyu tam hazır olmadan sahaya sürerek risk almamaya özen göstermesi nedeniyle, ilk çıkışı Eylül'e kadar ertelenebilir.