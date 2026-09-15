Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, Barça'ya transfer olma tercihiyle ilgili yeni detayları açıkladı ve Katalan takımına katılma kararını kesinleştirmeden önceki dönemde Real Madrid ile, özellikle de teknik direktör José Mourinho ile nasıl bir ilişki yürüttüğünü anlattı.

Barcelona orta saha oyuncusu Rodri, İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Mourinho, kendisine katılmamı istediğini ve takıma neler katabileceğimi dile getirdi. İlişkimiz çok iyiydi. Kararımı verdiğimde, gösterdiği ilgi ve iyi tavrı için teşekkür etmek amacıyla onu da aradım. Onu son derece muhteşem bir teknik direktör olarak görüyorum ve gittiği her yerde bunu zaten kanıtladı."

Oyuncu, iki taraf arasındaki ilişkinin karşılıklı saygıyla şekillendiğini vurguladı; bu, Rodri'nin tüm transfer sürecini yönetme biçimini öven Portekizli teknik direktör tarafından da teyit edildi.

Mourinho, İspanyol "El Chiringuito" programına verdiği röportajda şunları söyledi: "O, olağanüstü bir oyuncu ve bize karşı son derece nazikti; söylenebilecek hiçbir olumsuz şey yok."

Barcelona'nın yeni oyuncusu röportajda, kararının "sportif bir bakış açısına" dayandığını açıkladı ve iki takımdan birini seçmenin kolay bir süreç olmadığını belirtti.

Rodri açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Real Madrid'e hayır demek kolay değil, hele ki bana kusursuz bir şekilde yaklaştıkları düşünülürse."



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha ayrıntılı biçimde tartışabilirsiniz.