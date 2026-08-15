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RodriGetty Images

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Rodri, Barcelona'ya bir adım daha yaklaşıyor

Transfers
Rodri
Barcelona
M.City
La Liga
Premier Lig
İspanya
İngiltere

Zorlu müzakereler

Manchester City orta saha oyuncusu Rodri, devam eden yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olmaya bir adım daha yaklaştı.

Transfer uzmanı Matteo Moretto, "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Rodri, Barça'ya transfer olmaya yaklaştı. Anlaşma tamamlanmak üzere."

Şu ifadeleri de ekledi: "İki kulüp arasında günlerce süren görüşmelerin ardından, Barcelona ve Manchester City arasındaki müzakereler artık son aşamaya giriyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Katalan kulübü, 70 milyon avroyu aşan ve sabit bir tutar ile bonuslardan oluşan bir bedelle anlaşmayı önümüzdeki saatlerde bitirmeye çalışıyor."
Aynı bağlamda, ünlü gazeteci Ben Jacobs "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Barcelona, Rodri'yi kadrosuna katmak için üçüncü bir teklif sundu ve anlaşmayı tamamlama konusunda iyimser. Değeri 60 milyon sterlini aşan anlaşmanın detayları şu anda görüşülüyor."

Real Madrid'in Rodri transferinde Barcelona ile güçlü bir rekabet içinde olduğunu, ancak oyuncunun sonunda Hansi Flick'in ekibine katılmayı tercih ettiğini belirtelim.

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